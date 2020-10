Virgile : "Le temps emporte tout, l'esprit comme le reste"

La poésie de "l'immense Virgile" a été pendant deux mille ans une source inépuisable de richesses et de beautés fécondant de façon continue et multiple les branches majeures de l'esprit. Car parmi ses prérogatives, le poète est peintre. Promenade entre les mots et les images.

La poésie de "l'immense Virgile" a été pendant deux mille ans une source inépuisable de richesses et de beautés, fécondant de façon continue et multiple les branches majeures de l'esprit : la littérature, la musique, les arts figurés. Car, parmi ses prérogatives, le poète est peintre. Il crée des images qui prennent place dans les mémoires et inspirent les artistes. Libre promenade des mots aux images, dans le temps et dans les formes, en partant essentiellement des Bucoliques, la première oeuvre du poète.

Une conférence enregistrée en octobre 2020.

Philippe Heuzé, professeur de Langue et Littérature latines à la Sorbonne Nouvelle, auteur notamment de L'image du corps dans l'œuvre de Virgile.

