Virgile, peintre et poète

La poésie de "l'immense Virgile" (Martial) a été pendant deux mille ans une source inépuisable de richesses et de beautés fécondant de façon continue et multiple les branches majeures de l'esprit. Car parmi ses prérogatives, le poète est peintre. Promenade entre les mots et les images,

Philippe Heuzé est professeur de Langue et Littérature latines à la Sorbonne Nouvelle (Université de Paris III). Il est l'auteur de nombreux articles sur la poésie, la rhétorique et les arts figurés à Rome et a publié L'image du corps dans l'œuvre de Virgile (De Boccard, 1986), Pompéi ou le bonheur de peindre (De Boccard, 1990). En collaboration avec André Daviault, il a traduit les Amours d'Ovide (Rivages, poche, 1996) et les Géorgiques de Virgile, en collaboration avec Jeanne Dion et Alain Michel (collection La Salamandre, Imprimerie Nationale, 1997). Il a exercé au lycée Vendôme puis à l'Université de Tours, Poitiers, Nantes et la Sorbonne Nouvelle.