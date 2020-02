Vous ne pourrez plus devenir faussaire

Si vous comptiez reproduire un Van Gogh, un Chagall ou autre Raphaël pour arrondir vos fins de mois, gare à vous, car la science peut aujourd’hui balayer d’un coup de pinceau les techniques et matières que vous ne sauriez voir ! Les méthodes d’imagerie scientifique, qui incluent la radiographie, la cartographie chimique et l’imagerie hyperspectrale, permettent de décrire les différentes étapes de réalisation d’une peinture et, in fine, de discriminer l’original d’une copie.

Une rencontre enregistrée en février 2020, dans le cadre de la "Nuit Blanche des Chercheurs".

Philippe Walter, physico-chimiste, spécialisé dans l'étude des matériaux du patrimoine culturel, directeur de recherche au CNRS, et directeur du Laboratoire d’archéologie moléculaire et structurale, Sorbonne Université.