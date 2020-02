Voyage dans notre ventre

Le corps humain s’explore aujourd'hui grâce aux IRM ou aux échographies. Que vous révèlent ces images de l'anatomie et des fonctionnalités de notre tube digestif, avec ses 200 millions de neurones et son écosystème microbiens ? Découvrez les secrets de votre deuxième cerveau.

L’introduction de machines miniatures à l’intérieur du corps pour soigner est une des vieilles lunes de la science-fiction. Dans le monde tel que vous le connaissez, il existe déjà des méthodes de chirurgie virtuelle et le corps humain s’explore grâce aux IRM ou aux échographies. Que vous révèlent ces images de l'anatomie et des fonctionnalités de votre tube digestif, avec ses 200 millions de neurones et son écosystème microbiens ? Michel Neunlist, directeur de recherche au laboratoire TENS (Inserm-The Enteric Nervous System in Gut and Brain Disorders) vous propose une immersion dans le noir pour découvrir les secrets de votre deuxième cerveau.

Conférence captée en février 2020 dans le cadre de la Nuit Blanche des Chercheurs 2020