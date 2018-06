Yves Pascouau - La crise des réfugiés est-elle terminée ?

Il y a trois ans, la guerre au Proche-Orient et l’expansion de Daesh forçaient une partie des 22 millions de Syriens et d’Irakiens à fuir leur pays et à s’engager sur la "route des Balkans". Cette route est aujourd'hui le symbole de la désunion de l’Union européenne sur la question migratoire.

Présentation de l'intervenant

Yves Pascouau est chercheur à l'Université de Nantes, titulaire de la Chaire Schengen-Alliance Europa. De février 2011 à juin 2017, il a exercé les fonctions de directeur au European Policy Centre, un think tank basé à Bruxelles (www.epc.eu). Il y était chargé du programme Migrations et Diversité. Avant de rejoindre l'EPC, Il a publié de nombreux articles et contributions portant sur les politiques européennes et nationales d'asile, d'immigration et d’intégration.