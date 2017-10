Conférence : La Mindfulness dans la relation de soin : Établir un pont entre patients et soignants

Cette conférence est donnée par le renommé professeur Saki Santorelli, directeur exécutif du Center for Mindfulness (CFM) de la Faculté de médecine de l'Université du Massachusetts, et directeur de la Clinique de réduction du stress basée sur la pleine conscience.

Elle s’inscrit dans la suite de la venue du Dalaï Lama à l’Université de Strasbourg le 16 septembre 2016 pour un dialogue avec la communauté scientifique autour des interactions entre la science, l’engagement et la méditation, et de la conférence de Jon Kabat-Zinn « Méditation et médecine du corps-esprit » en novembre 2016.

Durant 2 heures, les personnels soignants, les étudiants en médecine, mais aussi toute personne intéressée par la thématique découvriront ou approfondiront leurs connaissances sur la façon dont la pleine conscience peut établir des ponts entre patients et praticiens dans une relation de guérison synergique et collaborative. La conférence est organisée par la Faculté de médecine de l’Université de Strasbourg en partenariat avec l’Institut Français pleine conscience Mindfulness (IFPCM) et l’Association pour le développement de la Mindfulness (ADM).

Elle sera donnée en anglais et traduite en français.

Strasbourg ville leader en France sur la méditation Depuis 2010, la Faculté de médecine de l’Université de Strasbourg et le service de rhumatologie des hôpitaux universitaires de Strasbourg travaillent ensemble sur l’utilisation de la méditation grâce aux programmes MBSR (réduction du stress basée sur la pleineconscience) pour les patients et les personnels soignants. Sont également proposés des programmes de méditation pour les étudiants en Facultés de Médecine et de Psychologie, et un Diplôme Universitaire de Médecine Méditation et Neurosciences pour les acteurs de santé en formation professionnelle continue. Ce faisant, Strasbourg s’est imposée comme ville leader en France sur la méditation de pleine conscience.