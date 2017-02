Pression des notes, injonction à la réussite…, les parents s’angoissent de plus en plus et mettent leurs enfants à rude école. Il serait temps d’arrêter de projeter nos peurs d’adultes, et d’accompagner les enfants dans la confiance.

• Crédits : Tanya Little - Getty

Une conférence enregistrée en 2015.

Marcel Rufo, pédopsychiatre, professeur d'université-praticien hospitalier honoraire et écrivain.