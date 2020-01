Arts et science en 2019 : le « Café-Radio-Culture » à Mulhouse !

Écouter Écouter [Café Radio Culture] - SFSIC 2019 39 min [Café Radio Culture] - SFSIC 2019

La première édition a été inaugurée lors des Doctorales de la Société Française des Sciences de l’Information et de la Communication (SFSIC) les 12, 13 et 14 juin 2019 à Mulhouse. Les Doctorales sont une forme de congrès scientifique qui réunit tous les deux ans les jeunes chercheurs en sciences de l’information et de la communication (SIC). Cette année, Émilie Bouillaguet et son équipe ont organisé un volet artistique au sein du campus de la Fonderie à l’université Haute-Alsace.

Qu’en pensent les chercheurs ? Au cœur d’un plateau déployé pour l’occasion, ils ont été invités à converser autour de la thématique artistique. L’émission, réalisée par Billel Aroufoune et David Galli, permet la discussion libre en s’appuyant sur des travaux de recherche et sur les histoires de vie de chacun. Certains moments du spectacle surgissent par instant, déployant une dynamique originale sur une quarantaine de minutes. Jeunes chercheurs et confirmés se sont rencontrés lors des conférences, mais aussi lors des représentations de la compagnie théâtrale, du DJ-producteur de musique ou encore du magicien close-up.

Entre les communications des congressistes et les conférences plénières, le centre d’Art de la fonderie LA KUNSTHALLE exposait une monographie de Basim Magdy : Un Paon et un Hippopotame se Lancent dans un Débat Existentiel. Aussi, le court-métrage New Acid (2019) du même artiste a été diffusé dans un décor invitant le public à trouver sa propre place au milieu de photographies inédites, de peintures et de vidéos…

En plus des intervenants qu’il est possible d’entendre au micro de l’émission, d’autres ont souhaité partager leur expérience scientifique en rapport avec l’art. Les réalisateurs en propose quelques extraits ci-après, comme Eleni Mitropoulou, Professeure en SIC à l’université de Haute Alsace. Hôte du congrès, elle travaille notamment sur la communication, la culture et la sémiotique. E. Mitropoulou interroge les supports et leurs significations linguistiques entre matérialisation et dématérialisation. Justement, il sera pertinent de rappeler que la sémiotique est au croisement de l’interdisciplinarité des SIC. Quand quelques chercheurs questionnent les lieux de pertinence des productions et formes d’expression artistiques, d’autres s’intéressent aux modes de production et d’énonciation. E. Mitropoulou nous explique comment elle mobilise ces questions dans ses travaux :

« Ce qui m’a toujours passionné dans ce cadre, en tant qu’enseignant-chercheur, qu’observateur de ce phénomène, c’est le domaine de la médiation culturelle, c’est-à-dire ce domaine qui est là pour entreprendre, pour construire des liens entre les publics de niveaux différents, mais notamment des publics qui ne sont pas ce qu’on n’appelle des amateurs d’art, un public avertit en art, et la façon dont on leur donne à voir et à vivre la culture ».

Les espaces de productions et de performances changent, se transforment, évoluent avec les technologies numériques de l’information et de la communication. Cela a-t-il une incidence quelconque sur le travail de l’artiste ? Selon E. Mitropoulou ce n’est pas le lieu qui détermine le sens, elle précise :

« Dans un premier temps, le lieu va actualiser d’une certaine façon le travail de l’artiste. Que ce soit un travail qui se répète, qu’on fait ailleurs mais qu’on présente ici, ou un travail qui est construit, parce que cela se passe ici. Dans ce cas ce n’est pas le travail de l’artiste qu’on va actualiser mais c’est la démarche de l’artiste qui va se trouver autrement manifestée. Le terme que je donnerai, rapidement, c’est le terme de l’actualisation, un mode d’existence particulier en sémiotique »

Les doctorants, jeunes chercheurs, ont apprécié le volet culturel qui leur a été proposé. Le théâtre de rue Pryl, une pièce qui ne laisse pas indifférent, interprétée par Thomas Dardenne, a suscité de nombreuses réactions : « C’était émouvant » ; « Très bien écrit » ; « L’interaction était de mise » ; « Je suis arrivé un peu tard car on était au bar, mais le final était intriguant » ; « C’était perturbant » ; « Difficile à aimer au début avec les cris des enfants, mais peu à peu on s’accroche » … Le concept Sampling Is Beautiful a été très bien accueilli par le public. Toutefois, quelques doctorants semble-t-il plus réservés regrettent de ne pas avoir pu danser ou encore « participer » dans une ambiance extérieure propre au spectacle vivant, celle de la rue.

La deuxième saison du Café-Radio-Culture sera enregistrée depuis Grenoble, lors du 20ème congrès de la SFSIC, les 10, 11 et 12 juin 2020.

Réalisation :

Billel AROUFOUNE, Laboratoire IMSIC, université de Toulon et Aix-Marseille université

David GALLI, Laboratoire IMSIC, université de Toulon et Aix-Marseille université

Intervenants :

0’ - Introduction par Billel Aroufoune et David Galli

[1ère PARTIE]

2’50 - ZAJAZAA, DJ-Producteur, projet « Sampling Is Beautiful »

7’40 - Émilie Bouillaguet (Coordinatrice du festival, CA de la SFSIC)

10’15 - Philippe Bonfils (Laboratoire IMSIC, Président de la SFSIC)

11’40 - Julie Golliot (Laboratoire IMSIC)

13’ - Spectacle de rue « Pryl » avec Thomas Dardenne (comédien)

17’20 - Fabrice Richert (metteur en scène), compagnie du Grenier au Jardin

[2ème PARTIE]

19’40 - Daniel Raichvarg (Président d’honneur de la SFSIC)

24’00 - Nicolas Pélissier (Laboratoire SICLab)

28’05 - Camille Royon (Laboratoire Culture et Communication)

32’00 - Carsten Willem (Vice-Président Relations internationales de la SFSIC)

34’05 - Jean Claude Domenget (Vice-Président Recherche de la SFISC)

34’50 - Daniel Raichvarg (Président d’honneur de la SFSIC)

37’30 - Conclusion par Billel Aroufoune et David Galli