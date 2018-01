Conférence "Des clefs pour le nanomonde !"

L’Homme est instinctivement curieux, ce qu’il ne connaît pas l’intéresse et c’est pour assouvir cette soif de connaissance qu’il a depuis la nuit des temps développé des instruments de plus en plus sophistiqués. Il y a une trentaine d’années, une nouvelle classe d’instruments a vu le jour, dont l’impact dans l’étude du monde réel est considérable : ce sont les microscopies à sonde locale. Ces techniques permettent de voir et d’étudier des objets de la taille du nanomètre (un millionième de millimètre !) soit le monde des atomes et des molécules. Nous détaillerons au cours de cette conférence les principes de base qui ont mené les chercheurs à développer ces microscopes à sonde locale ainsi que les nombreuses applications qui en découlent dans des domaines très variés de la physique, de la chimie et de la biologie.