Recherche et société : « La musique de l’image »

L’émission, animée et produite par Billel Aroufoune et David Galli, s’attache à faire le lien entre la recherche et la société. Dans la suite de cette série sur la musique, ils ont rencontré un enseignant-chercheur, Stéphane Amato, et le groupe Lag I Run.

Écoute conseillée avec un casque audio.

Stéphane Amato, Maître de conférences en Sciences de l’Information et de la Communication à l’université de Toulon. Chercheur au sein du laboratoire IMSIC-Toulon et enseignant au sein du département MMI. Ses travaux portent initialement sur la communication numérique engageante. D’autres objets d’étude sont abordés, avec une recherche de pluralisme épistémologique, théorique et méthodologique, et des positionnements sur différents fronts d’interdisciplinarité où il est légitime tels que SIC et sciences comportementales, SIC et psychologie, SIC et sciences de gestion.

Initié à la musique dite classique depuis sa prime jeunesse, il étudie au conservatoire de Nice. Il s’oriente pendant les premières années vers la trompette, dans la classe de Monsieur Cagnon. Ensuite se superpose le besoin de se rapprocher de la guitare classique. C’est bien plus tard qu’il explorera la guitare électrique au travers de différents styles, tels que le rock voire le métal progressif.

Quand on l’écoute parler longuement, on ne peut s’empêcher de songer aux acousmaticiens et autres disciples de Pythagore tant musique, spiritualité, science, initiation, et tout simplement « vie », semblent indissociables pour lui.

Nay Windhead est le fondateur du groupe Lag I Run. Un groupe de musique varois né en 2008. Si en anglais le nom du groupe sonne bien à l’oreille, c’est que l’homophonie est parfaite : La Garonne est le nom d’une plage qui se trouve à quelques encablures de Toulon. La musique de Lag I Run offre un melting pot musical. De la voix singulière à une variante de rythmes qui forment un ensemble de tableaux autant rythmé que souvent scénarisé selon les humeurs de ses créateurs.

Recherche & Société est une émission qui propose de faire face au constat d’une carence dans la communication des connaissances. À travers plusieurs thématiques, les animateurs proposent de faire découvrir des mondes souvent difficiles d’accès au grand public. Les chercheurs invités se racontent, et souvent se dévoilent, en discutant avec, de, et pour la société. Comme dirait Jean-Marc Lévy-Leblond : « L’idée de culture scientifique me semble désigner au mieux une sorte d’horizon, vide pour l’instant ». Invitation à la conversation, l’émission est une aventure au cœur des connaissances.

Avec le soutien de l’Observatoire de la communication humaine.