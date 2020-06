Recherche et société : "La musique, un remède ?"

L’émission, animée et produite par Billel Aroufoune et David Galli, s’attache à faire le lien entre la recherche et la société. Dans ce premier numéro dédié à la musique, ils ont interviewé un enseignant-chercheur « pas comme les autres ».

Hervé Zénouda, auteur, compositeur et producteur, a commencé à faire de la musique à l’adolescence. Dans les années 1970, on le retrouve notamment à la batterie aux côtés du groupe Stinky Toys. En quête de nouveaux horizons, il découvre la composition de musique expérimentale. Aujourd’hui, il enseigne en tant que Maître de conférences à l’Université de Toulon. Ses recherches s’articulent principalement auteur de trois thématiques :

1- Hybridation savant/populaire à l’ère numérique

2- Représentations sonore et musicale à l’ère numérique

3- Nouveaux dispositifs Images/sons

Recherche & Société est une émission qui propose de faire face au constat d’une carence dans la communication des connaissances. À travers plusieurs thématiques, les animateurs proposent de faire découvrir des mondes souvent difficiles d’accès au grand public. Les chercheurs invités se racontent, et souvent se dévoilent, en discutant avec, de, et pour la société. Comme dirait Jean-Marc Lévy-Leblond : « L’idée de culture scientifique me semble désigner au mieux une sorte d’horizon, vide pour l’instant ». Invitation à la conversation, l’émission est une aventure au cœur des connaissances.

Réalisation :

Billel AROUFOUNE, Laboratoire IMSIC, université de Toulon et Aix-Marseille université

David GALLI, Laboratoire IMSIC, université de Toulon et Aix-Marseille université

Avec le soutien de l’Observatoire de la communication humaine.

Références :

Pour en savoir plus sur Hervé Zénouda

? http://zenouda.free.fr

Pour (ré)écouter Salvador Dali au micro de Robert Mallet

? « C’est vraiment en jouant à être un génie que je le suis devenu » https://www.franceculture.fr/emissions/les-nuits-de-france-culture/salvador-dali-cest-vraiment-en-jouant-etre-un-genie-que-je-0

Contact : billel.aroufoune@univ-tln.fr / david.galli@univ-tln.fr