François Dagognet : comment scruter le réel

"Le monde des objets, qui est immense, est finalement plus révélateur de l’esprit que l’esprit lui-même. Pour savoir ce que nous sommes, ce n’est pas forcément en nous qu’il faut regarder". Une pensée buissonnière à l'oeuvre.

Né en 1924, François Dagognet a suivi un parcours universitaire atypique l’ayant conduit à devenir à la fois agrégé de philosophie et docteur en médecine. Il a ensuite exercé une double activité, de philosophe à l’Université de Lyon, et de médecin au centre du Prado à la Guillotière. Il acheva sa carrière à la Sorbonne à Paris.

Proche de penseurs tels que Georges Canguilhem, dont il fut l’élève, et Gaston Bachelard, François Dagognet a été une figure marquante de la philosophie. Une oeuvre conséquente, emblématique de son esprit curieux et brillant, attaché à sonder le réel dans la diversité de ses manifestations.

Les philosophes, au cours de l’histoire, sont demeurés trop exclusivement tournés vers la subjectivité, sans comprendre que c’est au contraire dans les choses que l’esprit se donne le mieux à voir. Il faut donc opérer une véritable révolution, en s’apercevant que c’est du côté des objets que se trouve l’esprit, bien plus que du côté du sujet. Entretien paru dans "Le Monde", 1993

François Dagognet est l'auteur de plus d'une trentaine d’ouvrages, au nombre desquels on peut citer La Raison et les remèdes (PUF, 1964), "Le Catalogue de la Vie" (PUF, 1970), "Philosophie de l'image" (Vrin, 1984), "Rematérialiser" (Vrin, 1985), "La Maîtrise du vivant" (Hachette, 1988), "La peau découverte" (Les empêcheurs de penser en rond, 1993), "Des détritus, des déchets, de l’abject" (Les empêcheurs de penser en rond, 1997), "Gaston Bachelard" ( PUF, 1972), "Canguilhem, philosophe de la vie" (Les Empêcheurs de penser en rond, 1997).