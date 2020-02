Accidents maritimes : qui est responsable ?

Que représente l’erreur humaine dans les accidents maritimes ? Les capitaines de navires sont aujourd’hui soumis à deux impératifs contradictoires : satisfaire le client (plus vite sur les porte-conteneurs, plus spectaculaire sur les paquebots) et maintenir un niveau élevé de sécurité. Pour leur permettre d’exercer un discernement éclairé, ils reçoivent une triple formation technique, non-technique (comment fonctionnent l’individu et le collectif) et éthique.

Mais l’erreur est toujours possible. Et quand l’accident survient, il faut un responsable. En lui jetant la pierre, la société évite de s’interroger sur ses propres erreurs de jugement, sa soif de "toujours plus". Cette question cruciale de la responsabilité dans les activités à risques est abordée avec le double regard du spécialiste et de l’artiste : le naufrage du Costa Concordia en 2012 (32 morts) a inspiré à la metteuse en scène Hala Ghosn sa pièce La Révérence.

Jean-Pierre Clostermann, breveté capitaine et docteur en psychologie cognitive, a navigué 12 ans et enseigne à l’Ecole nationale supérieure maritime. Il a transposé dans l’univers maritime les principes de "facteurs humains" mis en œuvre dans l’aéronautique.

Hala Ghosn est metteuse en scène, comédienne et autrice, cofondatrice du collectif d’artistes La Poursuite. Elle défend un théâtre d’actualité et une écriture contemporaine. Le Volcan l’a déjà accueillie avec Apprivoiser la Panthère, Les Primitifs, Une cigarette au Sporting, Mon petit guide en Croatie.