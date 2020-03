De l’univers moléculaire à l’origine de la Vie...

Le milieu interstellaire, autrement dit l’espace entre les étoiles, est constitué d'un mélange extrêmement dilué de gaz et de "poussières", ces grains de matière résultant de l'assemblage d'un petit nombre d’espèces chimiques. Bien que pratiquement vide, la matière interstellaire joue un rôle central dans l’évolution de l’univers car c’est à partir de celle-ci que se forment les étoiles et les planètes.

A ce jour, plus de deux cents molécules ont été recensées dans le milieu interstellaire. Comment se forment-elles ? Comment les observe-t-on ? Existe-t-il un lien entre les molécules interstellaires, les molécules terrestres et l’origine de la vie (sur terre, mais peut-être aussi sur des planètes gravitant autour d’autres étoiles, les "exo-planètes") ? Cette conférence vous guidera dans l’univers passionnant de l’astrophysique moléculaire et ses enjeux.

François Lique est Professeur des Universités en physique, chercheur attaché au Laboratoire Ondes et milieux complexes (LOMC-CNRS) à l’université Le Havre Normandie. Il a obtenu en 2018 de la part du conseil européen de la recherche une subvention de près de 2 millions d’euros pour son projet proposant une approche innovante dans l’étude des collisions moléculaires se produisant dans le milieu interstellaire.