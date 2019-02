Eichmann, médiocre criminel de bureau ou monstre ?

Celui qui fut le responsable logistique de la Solution finale n’était-il qu’un médiocre criminel de bureau, comme on reproche à Hannah Arendt de l’avoir cru, ou fut-il au contraire un personnage cynique et manipulateur, prêt à simuler la médiocrité pour apparaître comme un simple rouage ?

On a reproché à Hannah Arendt d’avoir dressé un portrait très discutable de Eichmann dans l’essai qu’elle fit paraître en 1963, Eichmann à Jérusalem, rapport sur la banalité du mal, après avoir tenu la chronique de son procès dans le journal "The New Yorker". Celui qui fut le responsable logistique de la Solution finale n’était-il qu’un médiocre criminel de bureau qui suivait aveuglément les ordres, comme on reproche à Hannah Arendt de l’avoir cru ? Ou fut-il au contraire un personnage cynique et manipulateur, prêt à simuler la médiocrité pour apparaître comme un simple rouage dans la machine criminelle ?

C’est là pour Hannah Arendt une antinomie stérile, qui ne permet pas de se confronter au mal sans précédent que fut le génocide des juifs. Une lecture attentive de son essai permet à la fois de dissiper les critiques qui lui sont souvent adressées et de comprendre aussi pourquoi elles sont si tenaces.

Une conférence enregistrée en février 2019.

Didier Carsin est professeur agrégé de philosophie. Il anime depuis 2007 l’association populaire de philosophie du Havre, PHILOPOP, dont les séances se déroulent deux fois par mois au lycée Claude Monet.

