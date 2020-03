Dans la nuit du 20 juillet 1969, l'astronaute Neil Armstrong pose le pied sur la Lune. En trois ans, six missions vont se poser sur la Lune avec succès et douze hommes en fouleront le sol. Qui étaient-ils ?

Le 20 juillet 1969, l’américain Neil Armstrong était le premier homme à marcher sur la Lune. Un événement sans précédent, une expérience extraordinaire, le premier grand direct de l’histoire vu par 500 millions de téléspectateurs dans un monde encore sans ordinateur ni internet. Le scientifique Alain Cirou comme l’artiste Thierry Balasse étaient enfants et ce moment les a marqués. L’un est devenu vulgarisateur, il a rencontré les "Hommes de la Lune " et s’est plongé dans la grande saga des vols lunaires, à une époque marquée par la compétition entre l’Est et l’Ouest. L’autre est devenu sculpteur de sons et a imaginé ce qu’aurait pu être la bande musicale de la mission Apollo 11.

Ce dialogue entre deux passionnés de cosmos et d’exploration spatiale vous fera voyager en plusieurs dimensions dans le temps et l’espace.

Écouter Écouter Ils ont marché sur la lune 1h37 Ils ont marché sur la lune

Une conférence enregistrée en février 2020.

Alain Cirou, directeur de la rédaction du magazine français Ciel & Espace, directeur général de l'Association française d'astronomie, et consultant scientifique à Europe 1, co-auteur (avec Jean-Philippe Balasse) de l’ouvrage Les Hommes de la Lune ; les enfants de la génération Apollo paru au Seuil en mars 2019

Thierry Balasse, metteur en sons et en scène des spectacles musicaux, compositeur de musique électroacoustique, passionné de cosmologie, il explore les liens entre la musique et l’espace comme dans le spectacle Cosmos 1969 dont il signe la direction artistique et la musique originale.