Léonard de Vinci, au delà du mythe

Léonard de Vinci est mort il y a exactement 500 ans. En 2017, un tableau qui lui a été attribué s’est vendu 450 millions de dollars, devenant ainsi la toile la plus chère du monde. C’est l’un des hommes les plus illustres ayant jamais vécu sur cette planète, ceci à cause, dit-on, de sa capacité surhumaine à se saisir de tous les domaines du savoir et de la pratique.

Mais le "génie" venu de Toscane recèle des mystères, nombreux. Ainsi, comment devient-on courtisan quand on est né illégitime ? Comment devient-on ingénieur militaire quand on a débuté dans les ateliers florentins ? Comment devient-on le "premier peintre, ingénieur et architecte " de François Ier, un des plus puissants rois d’Europe ? À découvrir les audaces de cet homme qui voulait saisir tous les secrets du monde, l’historien Pascal Brioist éclaire une "pensée héroïque" qui plane encore sur nous aujourd’hui.

Pascal Brioist est historien, professeur des universités, rattaché à l’université François Rabelais de Tours. Ses travaux portent plus spécifiquement sur l’histoire des sciences et techniques. Il a publié en avril 2019 Les Audaces de Léonard de Vinci (Editions Stock).