Les histoires de R.O. ce n’est pas de la mythologie ! ou L’essor des mathématiques "discrètes"

Big data, algorithmes, intelligence artificielle ont envahi notre univers quotidien. On ne peut pas y échapper. Mais il y a d’autres phénomènes plus fondamentaux encore dont on parle moins, tels l’émergence des mathématiques discrètes. De quoi s’agit-il ? D’après le Larousse des synonymes, discrétion implique finesse et circonspection. C’est exactement ce qui caractérise ces mathématiques à la base de multiples modèles de Recherche Opérationnelle (R.O.).

Concevoir des tournées de véhicules douces et vertes, réaliser un emploi du temps face aux exigences de la flexibilité des systèmes productifs, planifier la construction d’un robot martien, voilà quelques exemples du quotidien de nombreux spécialistes de la R.O. ! Ces mathématiques permettent de traiter des problèmes de décision complexes, dans un environnement qui appelle leur développement.

Dominique de Werra est professeur honoraire de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). Ses recherches portent sur les mathématiques discrètes et leurs applications aux systèmes industriels et informatiques. Dominique de Werra a été distingué à de nombreuses reprises pour ses contributions.

*RODAEF : Société française de Recherche Opérationnelle et d’aide à la décision