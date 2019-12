Les "nouvelles routes de la soie"

Depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, Pékin affiche sans cesse sa montée en puissance et affirme vouloir prendre le leadership mondial en 2049. Une date très symbolique pour célébrer le centenaire de la victoire de Mao Zedong et du Parti Communiste. Hier proie des impérialismes internationaux, sortie ravagée de l'invasion japonaise, des guerres civiles, des réformes maoïstes, hier pays du Tiers-Monde, la Chine amorce à partir de 1978 une ouverture progressive pour émerger, au tournant du XXIe siècle, comme une nouvelle grande nation avec laquelle il faut compter.

Le programme "One Road, One Belt" (OBOR) ou "Nouvelles Routes de la soie" est présenté par le gouvernement de Pékin comme pacifique et destiné à favoriser la croissance économique globale de façon multilatérale. Est-il vraiment ce qu'il annonce ? Ou bien faut-il y voir un outil au service des seules ambitions chinoises ?

Jean-François Klein est professeur d'histoire contemporaine maritime, portuaire et coloniale à l'Université Le Havre Normandie (UMR 6266 IDEES). Il enseigne notamment la géopolitique de la Chine contemporaine à l'Ecole militaire de Saint-Cyr-Coëtquidan et les relations Europe-Asie au XIXe siècle à Science Po Paris, campus "Asie" du Havre