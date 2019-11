Les Palestiniens, une nation sans État

Au lendemain de la Première Guerre mondiale, à la suite de l’effondrement de l’Empire ottoman, les grandes puissances de l’époque, la France et la Grande-Bretagne, décident de la création de nouveaux États qui vont, avec le système des mandats, rester sous leur domination jusqu’à leurs indépendances. Deux peuples sont alors marginalisés : les Kurdes et les Palestiniens.

Plus d’un siècle après la Déclaration Balfour de novembre 1917, les Palestiniens sont toujours en quête de leur "toit politique" même si, au fil des ans, leurs revendications ont été prises en compte par le droit international qui prône la création d’un État palestinien à côté d’Israël, avec Jérusalem en partage (résolution 2334 du Conseil de sécurité). Cette solution, la seule possible, est aujourd’hui menacée par une colonisation intensive du territoire palestinien par Israël et par les positions de Donald Trump.

Jean-Paul Chagnollaud est professeur émérite des universités et président de l’iReMMO (Institut de recherches et d’études Méditerranée-Moyen Orient). Il est l’auteur de nombreux ouvrages sur la question palestinienne et notamment Israël/Palestine, la défaite du vainqueur (Autrement, 2017) et, avec Pierre Blanc, Atlas des Palestiniens (Autrement, 2011, 2014 et 2017).