Raconter le monde de demain

Les contes, les légendes et les mythes de notre enfance continuent de construire notre imaginaire et de guider nos choix. Il nous faut raconter le monde et ses périples pour l'imaginer, l'intérioriser et ainsi nous projeter individuellement dans le futur. Les installations mêlant arts et sciences et les écrits de science-fiction ne sont-ils pas des petits théâtres, des micro-contes, des paraboles permettant de mettre en chantier, dans notre imaginaire commun, le monde de demain, la société et les rapports humains/non humains, les machines à inventer ? La science n'est pas seulement l'établissement des faits arrivés par des mesures, pas seulement la mise en règles de cet univers mesuré. Elle doit peut-être rejoindre le monde des fées pour partager une vision et construire une philosophie, une spiritualité de l'avenir.

Jean-Marc Chomaz est artiste plasticien, directeur de recherche au CNRS, professeur à l'Ecole Polytechnique. Ses recherchesen arts et sciences ont donné lieu à de nombreuses publications. Il dirige avec Samuel Bianchini la première Chaire "Arts et Sciences" créée en France, fin 2017, par l'Ecole Polytechnique, l'Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs et la Fondation Daniel et Nina Carasso.

Catherine Dufour est auteure de science-fiction.