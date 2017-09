Transmettre le savoir… ou le produire ? L’exemple de l’up quart monde - Conférence de l'université populaire 2016/2017

Créée en 1972 par le fondateur d’ATD Quart Monde Joseph Wresinski, l’Université populaire Quart Monde est constituée de personnes en situation de grande pauvreté, avec d’autres à leurs côtés. Cette interaction entre différents milieux produit du savoir quand, la plupart du temps, les autres universités populaires en transmettent. Nul « spécialiste » dans cette université, si ce n’est ceux qui vivent l’expérience du dénuement. L’UP Quart Monde crée un dispositif différent dans lequel les gens produisent leur vision du monde et cette parole partagée, confrontée, devient « savoir » et savoir émancipatoire. Militante au sein d’ATD Quart Monde, Geneviève Defraigne-Tardieu a mené un travail de recherche-action sur l’université populaire. Son intervention interpelle largement : acteurs et penseurs de l’éducation populaire, militants associatifs, milieux universitaires, et, plus simplement, chaque citoyen concerné par la question de l’agir aujourd’hui.

Geneviève Defraigne-Tardieu, après avoir été enseignante, est devenue volontaire permanente d’ATD Quart Monde. Elle a animé pendant plusieurs années l’Université populaire Quart Monde d’Ile-de-France. Elle est l’auteur de l’ouvrage L’Université populaire Quart Monde : la construction du savoir émancipatoire (Presses universitaires de Paris Ouest, 2012), une publication issue d’une thèse de doctorat qui a reçu le prix de thèse René Rémond, 2011.