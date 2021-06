[Atelier] Ateliers de philosophie du droit

Les Ateliers de philosophie du droit ont pour objectif d’offrir un espace de réflexion et de discussion à destination des jeunes chercheurs et chercheuses en droit, histoire du droit, philosophie du droit et philosophie politique, en croisant les disciplines et mettant à l’épreuve leurs approches respectives.

La 7e édition des Ateliers de philosophie du droit est organisée par Mathilde Montaubin (Paris 2 Panthéon-Assas/Institut Michel Villey) et Pedro Lippmann (Paris 1 Panthéon-Sorbonne/ISJPS)

Du : Lundi 5 juillet 2021 at 10:00

Au : Mardi 6 juillet 2021 at 18:30

Lieu : Salle 401 – Université Paris II Panthéon-Assas – 92 rue d’Assas – 75006 Paris

Pour consulter le programme sur le site de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : https://isjps.pantheonsorbonne.fr/evenements/ateliers-philosophie-droit