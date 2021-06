[Atelier] Des données aux plateformes géohistoriques en accès libre

L’atelier réunira archéologues, géographes, historiens et modélisateurs sur les enjeux et modalités de dépôts des données géohistoriques, qui sont aujourd’hui plus que jamais d’actualité.

Il répond à plusieurs objectifs :

l’écriture d’un manuel de bonnes pratiques concernant le dépôt et la pérennisation des données géo-historiques, dans un contexte d’échanges pluridisciplinaire entre la géographie et les sciences historiques et d’application des directives européennes sur l'open-data science et l'open science.

la constitution d’un nouvel outil : la plateforme Open data pour les données géohistoriques de la Fabrique Numérique du Passé, financée par le MESRI.

la rencontre entre des chercheurs qui se sont frotté à l’articulation entre les concepts, les informations historiques et géographiques (base de données géohistoriques) et les méthodes qui permettent de passer des uns aux autres, pour répondre à un questionnement sur les transformations de l’espace géographique, que ce soit sur la courte ou la longue durée.

Il s’agira donc à la fois, durant cette semaine d’échanges, de mieux faire connaître les bases de données géohistoriques existantes mais aussi de réfléchir collectivement à leurs modalités de construction et d’utilisation dans des problématiques liées à l’observation des systèmes spatiaux dans la longue durée. Cet atelier est organisé à l’initiative du projet Fabrique numérique du passé financé par le MESRI et profite du soutien du groupe de travail Systèmes de Peuplement dans le Temps Long (Labex Dynamite), dirigé par Laurent Costa (laboratoire ArScAn) et par trois chercheurs du laboratoire Géographie-cités, unité mixte de recherche CNRS/EHESS/Université Panthéon-Sorbonne/Université de Paris - A. Bretagnolle, Sandrine Robert, Nicolas Verdier – ainsi que du consortium de la TGIR (très grande infrastructure de recherche) Humanum Paris Time Machine. Il rassemblera pendant cinq jours une trentaine de conférenciers et des personnalités invitées. Quelques places sont encore disponibles – Contact : anne.bretagnolle@parisgeo.cnrs.fr

Programme de l'évènement

Du : Lundi 28 juin 2021 at 14:00

Au : Vendredi 2 juillet 2021 at 15:00

Lieu : Abbaye de Royaumont (Asnières-sur-Oise, Val d’Oise)

Lien vers la page du site de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : https://www.pantheonsorbonne.fr/evenements/donnees-aux-plateformes-geohistoriques-en-acces-libre