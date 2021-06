[Atelier] Université d'été – Contrôle des lieux de privation de liberté : aspects juridiques et enjeux pratiques

Cette formation continue se tiendra en résidentiel à Paris, du 23 au 27 août 2021. Centrée sur le contrôle des établissements pénitentiaires, elle vise à fournir une formation mêlant enjeux théoriques et aspects pratiques de la détention et du contrôle des prisons. À forte dominante juridique, la formation fournira par ailleurs une approche comparative à la fois entre institutions de contrôle et entre systèmes juridiques nationaux, régionaux et international. La formation s’adresse aussi bien aux professionnel.le.s (membres de mécanismes nationaux de prévention de la torture, avocat.e.s, magistrat.e.s, personnels de l'administration pénitentiaire, ONG, etc.) qu'aux étudiant·e·s en fin de cycle intéressé.e.s par ces questions. Les enseignements seront dispensés en français. Ils se dérouleront en trois temps :

lectures et préparations en amont de la semaine de cours ;

semaine de cours (en présentiel - en cas d’impossibilité, du fait des conditions sanitaires, la formation se déroulera à distance par visioconférence et 50% des frais d’inscription seront remboursés) ;

mémoire à rendre deux mois après la semaine de cours.

Les candidat·e·s sont invité·e·s à postuler (CV et lettre de motivation) avant le 15 avril 2021 à l’adresse suivante : crdp@ulb.ac.be La réponse leur sera communiquée avant le 25 avril 2021. Pour plus d'informations : www.ulb.be/fr/programme/fc-540 Programme de la formation [PDF, 346 Ko]

Du : Lundi 23 août 2021 at 09:00

Au : Vendredi 27 août 2021 at 18:00



Lien vers la page du site de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : https://www.pantheonsorbonne.fr/evenements/universite-dete-controle-lieux-privation-liberte-aspects-juridiques-et-enjeux-pratiques