Colloque - Journée d’études New Space - Séries TV et sécurité spatiale - 15 décembre 2021

Si la course à la lune est finie, celle de l’espace dans un sens plus large ne fait que commencer. Des voyages spatiaux aux accès ouvert à la colonisation de Mars, ce renouveau d’intérêt pour l’espace cristallise les nouvelles tensions sino-américaines sur la scène internationale.

A l’heure où la compétition spatiale s’accélère entre les grandes puissances, le New Space est devenu un élément dimensionnant des politiques spatiales des États. Les compagnies privées telles que Space X ou Blue Origin abaissent les barrières d’accès technologiques et financières à l’espace et aux services dérivés et cherchent à développer l’exploration spatiale aux côtés des acteurs militaires traditionnels. Entre conflits d’intérêts satellitaires, quête de ressources et prestige national, l’arsenalisation de l’espace devient un enjeu géopolitique global.

La création d’une Space force par Donald Trump en 2019, l’alunissage sur la face cachée de la lune par la sonde chinoise Change 4 la même année, tout comme les annonces récentes sur le tourisme spatial d’Elon Musk participent d’une actualité spatiale chargée. L’accès autonome à l’espace pour sécuriser les communications, la possible exploitation des corps célestes et leur régulation, et le placement d’armes extra-atmosphériques sont des enjeux déterminants pour l’avenir.

Les séries TV s’emparent naturellement de ce sujet. For all Mankind et Mars jouent avec la dystopie et l’anticipation pour nous questionner sur la compatibilité des valeurs démocratiques et libérales avec les potentialités offertes par le progrès technologique dans ce secteur. D’autres, comme Space Force, caricaturent la géopolitique spatiale. La science-fiction propose tout un champ de séries comme The Expanse, qui se veulent réalistes dans l’approche de l’espace ou dans les représentations des enjeux économiques et sociaux que soulève la conquête spatiale.

Enfin la série OVNI(S)a révolutionné le sujet.

Entre ces productions fictives et la réalité du New Space, l’espace apparaît alors comme l’une des grandes questions du XXIe siècle. Le projet DEMOSERIES vous invite à venir discuter de ces enjeux lors d’une journée d’étude organisée à la Sorbonne le mercredi 15 décembre, qui réunira des invités de disciplines multiples – professionnels, universitaires, auteurs – autour de l’espace et ses représentations, de la réalité à la fiction.

La Journée d'études se tiendra en présentiel, de 10 h à 17 h 30.

►Plus d'informations sur l'évènement

Contact et inscriptions : contact@demoseries.eu

Adresse de l'évènement : Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 12 place du Panthéon, Salle 216, 2e étage