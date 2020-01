[COLLOQUE] La force du commerce

Commerces, économie et dynamiques marchandes dans les mondes anglophones aux XVIIe et XVIIIe siècles.

Le colloque 2020 de la SEAA 17-18 invite à explorer le commerce dans toutes ses dimensions en tant que puissance de changement, pour le meilleur ou pour le pire, dans les mondes anglophones des XVIIe et XVIIIe siècles, notamment en mettant en valeur l’interaction de l’économie (au sens le plus large) et des autres dimensions de l’expérience humaine.

Sessions

Apprivoiser le commerce : échos littéraires et éducatifs de la nouvelle économie

Première mondialisation

La nouvelle société commerciale en question

L'art de commercer dans l'espace atlantique britannique

Commerce et pensée économique dans les lumières écossaises

Institutions organisatrices : Société d’Études Anglo-Américaines des 17e et 18e siècles (SEAA 17-18) ; Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Laboratoire PHARE (Philosophie, Histoire et Analyse des Représentations Économiques) ; MIMMOC, Université de Poitiers.

Organisateurs : Cyril Selzner (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et Élodie Peyrol-Kleiber (Poitiers).

Date

Début : Vendredi 17 janvier 2020 à 08h45

Fin : Samedi 18 janvier 2020 à 17h15

Lieu : Salle du 6e, Maison des Sciences Économiques (MSE) 116, Bd de l’Hôpital Paris 13e

Pour plus d'informations : http://www\.pantheonsorbonne\.fr/evenement/la\-force\-du\-commerce