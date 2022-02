Colloque - Les Rendez-vous de Mondes Américains, 11 mars 2022

Présentation et discussion de cinq ouvrages des membres du laboratoire.

Mondes Américains vous invite à une première journée des Rendez-vous de Mondes Américains consacrée à la présentation et à la discussion de cinq ouvrages récents des membres du laboratoire. La matinée sera consacrée à deux ouvrages d'anthropologie américaniste et l'après-midi à des publications d'histoire sur des thèmes concernant l'histoire coloniale des Amériques, la racialisation ou l'esclavage entre autres sujets abordés. Les ouvrages seront commentés par des spécialistes. Des temps d'échanges et de discussion avec le public sont également prévus. L'entrée est libre et gratuite. En raison du contexte sanitaire, merci de vous inscrire en ligne.

Programme

Pause déjeuner

De 13 h 30 à 14 h 45 - Cécile Vidal , Les mondes de l'esclavage. Une histoire comparée.

Commentaires : Marie-Jeanne Rossignol (Université de Paris-LARCA)

De 14 h 45 à 16 h - Jean-Frédéric Schaub et Silvia Sebastiani, Race et histoire dans les sociétés occidentales (XVe-XVIIIe siècle).

Commentaires : Catherine König-Pralong (EHESS-CAK)

Pause café

De 16 h 15 à 17h30 - Cécile Vidal, Une histoire sociale du Nouveau Monde.

Commentaires : Miranda Spieler (American University of Paris)

