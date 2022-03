Conférence - Conférences sur la présidence française de l’Union européenne et l’Europe de demain, du 23 mars 2022 au 28 septembre 2022

Pour la première fois depuis 14 ans et ce depuis le 1er janvier 2022, la France préside le Conseil de l’Union européenne.

À cette occasion, et dans la continuité de la Conférence régionale sur l’avenir de l’Europe organisée sur le Campus Condorcet en septembre dernier, le conseil scientifique du Campus a élaboré un cycle de rencontres accessibles au grand public, et mobilisant la communauté scientifique du Campus, afin d’accompagner la réflexion citoyenne sur l’Europe.

« Démocratie et populisme », « Énergie et environnement », « Diplomatie et défense », « Langues et communication » … un mercredi par mois, à 18 h 30, un ou plusieurs spécialistes interviendront pour exposer leurs réflexions sur des enjeux prioritaires pour l’Europe. Les exposés, d’une heure environ, seront suivis d’un temps d’échange avec les spectateurs.

Programme :

Mercredi 23 mars, de 18 h 30 à 20 h

Démocratie et populisme - Conférences sur la présidence française de l'Union européenne

Lien vers l’évènement

Mercredi 27 avril, de 18 h 30 à 20 h

Droit et justice - Conférences sur la présidence français de l'Union européenne

Lien vers l’évènement

Mercredi 25 mai, de 18 h 30 à 20 h

Diplomatie et défense - Conférences sur la présidence français de l'Union européenne

Lien vers l’évènement

Mercredi 22 juin, de 18 h 30 à 20 h

Énergie et environnement - Conférences sur la présidence français de l'Union européenne

Lien vers l’évènement

Mercredi 28 septembre, de 18 h 30 à 20 h

Langues et communication - Conférences sur la présidence français de l'Union européenne

Lien vers l’évènement

➤ En savoir plus sur le cycle de conféren