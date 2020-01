[CONFÉRENCE] Cycle de conférences : Anatomie de la civilisation romaine

Quelles furent les grandes caractéristiques de la civilisation romaine qui dura dix siècles en Occident et s'étendit sur trois continents ? Qui étaient les Romains ? Que savons-nous d’eux ? Quelles furent les spécificités de leur organisation et de leur histoire, politiques, économiques, sociales, culturelles et artistiques ? Quelles furent leurs principales préoccupations, les défis qu’ils durent relever, et les réponses qu’ils y apportèrent ? Quelles traces et quels héritages nous ont-ils laissés ? Les plus éminents spécialistes de l’histoire romaine ont été sollicités pour s’efforcer de répondre. Ce cycle est le premier volet d’un programme sur quatre ans, consacré à l’inventaire des caractéristiques des peuples et des civilisations qui nous ont précédés en Europe. Les conférences ont lieu le lundi à 18 h 30, en amphithéâtre Turgot

Lundi 6 janvier

L’histoire économique de la République romaine, des origines aux Gracques (509-133 av. J.-C.)

Par Cécilia D’Ercole, directeur d’études à l’EHESS



L’organisation économique de l’Empire

Par Jérôme France, professeur à l’université Bordeaux Montaigne



Le citoyen romain

Par Catherine Virlouvet, professeur émérite à l’université Aix-Marseille



Une société d’ordres

Par François Chausson, professeur à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne



La religion publique des Romains

Par John Scheid, membre de l’Institut, Académie des inscriptions et belles-lettres



La religion privée des Romains de la naissance à la mort

Par John Scheid, membre de l’Institut, Académie des inscriptions et belles-lettres



Le droit et la justice

Par Dario Mantovani, professeur au Collège de France



Les savoirs des Romains sur le monde

Par Hervé Inglebert, professeur à l’université Paris-Nanterre



L’éducation et la culture à Rome

Par Charles Guérin, professeur à la faculté des lettres de Sorbonne Université



Les mœurs et les mentalités des Romains

Par Jean-Noël Robert, historien, directeur de collections aux Belles Lettres



La christianisation du monde romain

Par Jean-Marie Salamito, professeur à la faculté des lettres de Sorbonne université



L’art de Rome et de l’Italie, du VIe au IIIe siècle av. J.-C.

Par Agnès Rouveret, professeur émérite à l’université Paris-Nanterre, correspondant de l’Académie des inscriptions et belles-lettres



La ville romaine : architecture publique, architecture privée

Par Manuel Royo, professeur à l’université de Tours



La vie artistique à Rome et l’esthétique romaine, de la conquête à la fin du IIe siècle après J.-C.

Par Renaud Robert, professeur à l’université Bordeaux MontaigneRP

