Conférence - La Nuit des idées, 23 mars 2022

Portée par l’Institut français, établissement public chargé de l’action extérieure de la France, sous tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, la Nuit des idées a connu sa première édition en 2016, lors d’une soirée exceptionnelle qui a réuni à Paris de grandes voix françaises et internationales conviées à dialoguer autour des grands enjeux de notre temps. La Nuit des idées s’est ensuite très vite imposée dans l’agenda français et international.

Chaque année, le dernier jeudi du mois de janvier, l’Institut français invite tous les lieux de culture et de savoir, en France et sur les cinq continents, à célébrer ensemble la libre circulation des idées et des savoirs en proposant, le même soir, conférences, rencontres, forums et tables rondes, mais aussi projections, performances artistiques et ateliers jeunesse, autour d’un thème que chacun décline à sa façon.

Pour la 7e Nuit des idées qui se déroule exceptionnellement pendant tout le premier semestre 2022, depuis le 27 janvier, le thème « (Re)construire ensemble » a été choisi afin d’explorer la résilience et la reconstruction des sociétés confrontées à des défis singuliers, les solidarités et les coopérations entre les individus, les groupes et les États, la mobilisation des sociétés civiles et les enjeux de construction et de fabrication et de nos objets.

Cette année, la Nuit des idées est aussi marquée par le début de la présidence française du Conseil de l’Union européenne.

La Nuit des idées, autour du Panthéon

À l’occasion de son cinquantième anniversaire, l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne s’est associée à l’Institut français pour proposer une Nuit des idées autour du Panthéon. Grâce à un parcours vespéral autour de la place du Panthéon, l’évènement offre une mise en valeur des établissements situés au sommet de la Montagne-Sainte-Geneviève, dans une démarche de reconstitution du quartier parisien des savoirs dont l’origine date du XIIIe siècle.

Cette soirée est l’opportunité de redécouvrir cet ensemble historique à travers une programmation pluridisciplinaire et enrichie de conférences, tables rondes, expositions et performances dans l’enceinte des bâtiments de l’université, le centre Panthéon et la Sorbonne, et au sein des lieux partenaires : la Mairie du 5e arrondissement, l’Institut de géographie, la bibliothèque Sainte-Geneviève, la bibliothèque interuniversitaire Cujas, la bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne, la bibliothèque Sainte-Barbe, le lycée Louis-le-Grand et le lycée Henri-IV.

Programme

Centre Panthéon 12 place du Panthéon – 75005 Paris Salle 216, de 17 h 30 à 19 h

Table ronde « Beyrouth au prisme de l’informel : acteurs et stratégies d’une résilience territoriale »

Sous la coordination de Jean Makhlouta, architecte urbaniste, doctorant en géographie à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Avec Stéphanie Dadour, maîtresse de conférences en sciences humaines et sociales à ENSA Paris-Malaquais ; Mazen Haidar, architecte et docteur en architecture. Salle 1, de 19 h à 20 h 30

Table ronde « Villes et épidémies : reconstruire ensemble »

Sous la coordination de Benoît Rossignol, maître de conférences en histoire romaine à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Avec Christophe Charle, professeur en histoire contemporaine à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ; Mathieu Scherman, maître de conférences en histoire médiévale à l’Université Gustave Eiffel ; Marion Holleville, doctorante en histoire ancienne à l’Université de Bordeaux. Salle 216, de 19 h 30 à 21 h

Table ronde « Reconstruction sociale et État failli, le cas d’Haïti »

Sous la coordination de Jean-Marie Théodat, maître de conférences en géographie à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Avec Nicolas Bourcier, journaliste au Monde ; Frédéric Thomas, docteur en sciences politiques, chargé d’études au Centre tricontinental (CETRI). Amphithéâtre 2B, de 19 h 30 à 21 h 30

Table ronde « Lire la science politique pour tout reconstruire ? »

Animée par Sylvain Bourmeau, journaliste et producteur radio, et Laurent Jeanpierre, professeur en science politique à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Avec Brigitte Gaïti, professeure en science politique à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ; Johanna Siméant, professeure en science politique à l'École Normale Supérieure ; Isabelle Sommier, professeure en sociologie et démographie à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ; Loïc Blondiaux, professeur en science politique à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ; Jean-Louis Briquet, directeur de recherche au Centre européen de sociologie et de science politique ; Frédéric Sawicki, professeur de science politique à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Centre Sorbonne 14 rue Cujas – 75005 Paris Amphithéâtre Oury, de 17 h 30 à 19 h.

Conférence « L’Europe et la Jeunesse : quel pacte démocratique ? »

Sous la coordination de l’équipe du programme d’Una Europa de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Avec des intervenants européens membres du consortium Una Europa. Amphithéâtre Oury, de 19 h 30 à 21 h 30.

Soirée débat « La quête de sens est-elle soluble dans le travail ?»

Sous la coordination de Les Déviations Avec Georges Haddad, président honoraire de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, sur le thème de la formation et du changement de vie ; Ariel Wizman, journaliste, animateur de radio et de télévision devenu gérant des marques Miniso France ; Marie-Amélie Lefur, triple championne paralympique devenue présidente du CPSF – Comité paralympique et sportif français ; Jean-Claude Le Grand, directeur des ressources humaines monde de l’Oréal, sur le thème des déviations des entreprises pour demeurer attractives. Agathe Giros, ancienne banquière devenue fondatrice de The Editoralist ; Olivier Reynaud, entrepreneur reconverti en créateur vidéo (Aive).

Bibliothèque interuniversitaire Cujas 2 rue Cujas – 75005 Paris Salle des périodiques, de 18 h à 19 h.

Rencontre avec Judith Rochfeld autour de son ouvrage Justice pour le climat ! Les nouvelles formes de mobilisation citoyenne

Rencontre avec Judith Rochfeld, auteure d'un livre sur les mobilisations citoyennes en défense du climat et professeure de droit privé à l'École de droit de la Sorbonne (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne).

Bibliothèque Interuniversitaire de la Sorbonne 17 rue de la Sorbonne – 75005 Paris De 19 h 30 à 21 h 45.

Exposition d’arts visuels (In)errance III « (Re)construire les imaginaires »

Sous la coordination de Yann Toma, directeur du Master 2 recherche - Master in Arts & Vision (MAVI) de l’École des Arts de la Sorbonne (EAS, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Laurence Bobis, directrice de la bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne (BIS).

Retrouvez tous les artistes présents de l’exposition dans le programme [PDF].

Découvrez également les performances d’artistes fidèles à la BIS qui créent depuis de longues années des performances en France et à l'étranger :

Hervé Bacquet et Pierre Juhasz, enseignants à l’EAS et affiliés à l’Institut Arts créations Théories Esthétique (ACTE) ;

Jean-Pierre Sag, maître de conférences honoraire à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Étienne Sag, peintre et ancien gymnaste.

Bibliothèque Sainte-Geneviève 10 place du Panthéon – 75005 Paris Salle de lecture de la réserve, de 18 h 30 à 20 h. Entrée libre.

Conférence « Sur un fil continu et solide : relations et diplomatie franco-suédoises en contexte européen »

Avec Patrick Imhaus, ancien ambassadeur de France en Suède ; Son Excellence Håkan Åkesson, ambassadeur de Suède en France (sous réserve de confirmation). Bibliothèque Sainte-Barbe 4 rue Valette – 75005 Paris Hall principal, de 17 h à 20 h. Visite guidée à 18 h. Entrée libre.

Exposition photographique « Huit milliards de trolls : quels défis environnementaux et sociétaux pour (re)construire le monde de demain ? »

Proposée par Axel Lavigne, photographe, et Franck Lavigne, enseignant-chercheur en géographie environnementale à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Institut de géographie 191 rue Saint-Jacques – 75005 Paris Hall principal, de 17 h à 22 h. Visite guidée à 20 h. Entrée libre.

Exposition photographique « Appréhender la résilience post-catastrophe par l’image : Banda Aceh, Indonésie, 13 ans après le tsunami de 2004 »

Proposée par Franck Lavigne, enseignant-chercheur en géographie environnementale à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Lycée Henri-IV 23 rue Clovis – 75005 Paris

Conférence historique « La naissance du Quartier latin : l’installation des écoles et de l’université autour de la Montagne Sainte-Geneviève (XIIe-XIVe siècles) »

Avec Jacques Verger, professeur émérite d’histoire médiévale à la Sorbonne, membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres. Salle des Génovéfains, de 20 h à 22 h

Table ronde « Protéger et promouvoir le patrimoine : les défis d’une passion française »

Modérée par Xavier Mauduit, agrégé, docteur en histoire de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, animateur de l’émission « Le Cours de l’histoire » sur France Culture. Avec Stéphane Ceccaldi, chargé de mission incendie auprès du directeur de la sécurité du Château de Versailles ; Philippe Guisard, agrégé de lettres classiques, professeur de CPGE au lycée Henri-IV ; Jean-François Lagneau, architecte en chef et inspecteur général honoraire des Monuments historiques ; Xavier Lagneau, architecte du patrimoine ; Anaïs Peubez, restauratrice d’art ; Dany Sandron, professeur d’Histoire de l’Art et d’Archéologie à Sorbonne-Université.

Lycée Louis-le-Grand 123 rue Saint-Jacques – 75005 Paris Hall d’honneur, de 18 h à 20 h. Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Concert du club Musica, orchestre et chœur du lycée Louis-le-Grand

Les musiciens de Musica, élèves de secondaire ou des classes préparatoires du lycée Louis-Le-Grand, sont ravis de vous présenter le fruit de leur travail. Un programme d'une trentaine de minutes comprenant des pièces variées de musique classique résonnera dans le hall du lycée. L'orchestre présentera notamment la célèbre valse de Chostakovitch et des airs de L'Arlésienne de Bizet.

Mairie du 5e arrondissement de Paris 21 place du Panthéon – 75005 Paris Salle des mariages, 2e étage, de 19 h à 21 h. Accueil du public dès 18 h 30. Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Débat « Où va l’Europe ? »

Sous le haut-patronage de Jacques Soppelsa, président honoraire de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, conseiller spécial de Madame la maire du Ve arrondissement de Paris. Avec Michel Derdevet, président de la Maison de l’Europe à Paris, ancien directeur de cabinet du ministre Christian Pierret, de sensibilité europhile ; Alexandre Del Valle, géopolitologue, professeur à l’IPAG Business School, de sensibilité eurosceptique.

