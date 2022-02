Conférence - Les conférences du lundi : "Anatomie de l'Europe hellénophone", jusqu'au 30 mai 2022

Durant plus de vingt siècles, une civilisation née des Grecs, passée par les Romains et renouvelée par les Byzantins, baigna sans discontinuer les espaces de l’Europe balkanique et orientale. La langue grecque fut son fil conducteur.

Qui étaient les Européens de langue grecque et de culture hellénique ? Que savons-nous d’eux ? Quels furent les traits saillants de leur organisation et de leur histoire politiques, économiques, sociales, culturelles et artistiques, durant les trois périodes majeures qui scandèrent leur civilisation : le temps des anciens Grecs, le temps des Romains, le temps des Byzantins ? Quelles traces et quels héritages nous ont-ils laissés ? Les plus éminents spécialistes ont été sollicités pour éclairer cette longue histoire qui nous mènera jusqu’à l’orée des temps modernes.



Ce cycle est le troisième volet du programme que l’Association des Historiens et l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne consacrent à l’inventaire des caractéristiques des peuples et des civilisations qui nous ont précédés en Europe. En accueillant en son sein des conférences ouvertes à un large public, assurées par les plus grands universitaires français, l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne souhaite contribuer à une plus forte diffusion du savoir et de la recherche scientifique.

Programmation

I - Le temps des anciens grecs (VIIIe siècle av. J.-C. au IIIe siècle av. J.-C.) Préambule -

Lundi 11 octobre 2021 à 18h30

Conf. 1 / L’Hellade : la genèse et l’expansion de la Grèce antique (1500 av. J.-C. à 338 av. J.-C.)

Par François de Polignac, directeur d’études à l’EPHE



Lundi 18 octobre à 18h30

Conf. 2 / L’organisation politique des Grecs

Par Vincent Azoulay, directeur d’études à l’EHESS



Lundi 8 novembre à 18h30

Conf. 3 / Le polythéisme grec

Par Vinciane Pirenne-Delforge, professeur au Collège de France



Lundi 15 novembre à 18h30

Conf. 4 / L’organisation et le rôle économiques des Grecs dans le monde antique

Par Véronique Chankowski, directrice de l’École française d’Athènes



Lundi 22 novembre à 18h30

Conf. 5 / L’organisation et les hiérarchies sociales des Grecs

Par Paulin Ismard, professeur à l’université Aix-Marseille

Lundi 29 novembre à 18h30

Conf. 6 / La famille dans le monde grec

Par Violaine Sebillotte, professeur à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne



Lundi 6 décembre à 18h30

Conf. 7 / La culture des Grecs : éducation et savoirs, la paideia

Par Bernard Legras, professeur à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne



Lundi 13 décembre à 18h30

Conf. 8 / La culture des Grecs : mœurs et modes de vie

Par Pauline Schmitt-Pantel, professeur émérite à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne



Lundi 3 janvier 2022 à 18h30

Conf. 9 / Les connaissances des Grecs sur le monde

Par Christian Jacob, directeur de recherche au CNRS, directeur d’études à l’EHESS



II - La Grèce hellénistique et romaine (IIIe siècle av. J.-C. au IVe siècle ap. J.-C.)

Lundi 10 janvier à 18h30

Conf. 10 / La Grèce à la période hellénistique

Par Denis Rousset, directeur d’études à l’EPHE



Lundi 24 janvier à 18h30

Conf. 11 / Le monde grec sous domination romaine (200 av. J.-C. à 300 ap. J.-C.)

Par Anna Heller, professeur à l’université de Tours

Lundi 31 janvier à 18h30

Conf. 12 / Hellénisme, judaïsme, christianisme dans la partie hellénophone de l’empire (Ier - IVe siècle)

Par Sébastien Morlet, professeur à la faculté des lettres de Sorbonne Université



Lundi 7 février à 18h30

Conf. 13 / Ce que les Grecs apportèrent à Rome : mythes, poésie, philosophie

Par Monique Trédé, membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres



III - L’Europe Byzantine (IVe siècle ap. J.-C. à 1453)

Lundi 14 février à 18h30

Conf. 14 / L’Empire romain d’Orient : qui étaient les Byzantins ? (IVe - IXe siècle)

Par Vincent Puech, maître de conférences HDR à l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines



Lundi 7 mars à 18h30

Conf. 15 / Byzance en Europe (Xe - XIIIe siècle)

Par Jean-Claude Cheynet, professeur émérite à la faculté des lettres de Sorbonne Université



Lundi 14 mars à 18h30

Conf. 16 / L’organisation politique des Byzantins

Par Sophie Métivier, professeur à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne



Lundi 21 mars à 18h30

Conf. 17 / La chrétienté grecque : le plus long empire chrétien

Par Béatrice Caseau, professeur à la faculté des lettres de Sorbonne Université



Lundi 28 mars à 18h30

Conf. 18 / L’organisation sociale et familiale

Par Annick Peters-Custot, professeur à l’université de Nantes



Lundi 4 avril à 18h30

Conf. 19 / Les mœurs et les modes de vie

Par Paul Magdalino, membre de l’Académie britannique, professeur émérite à l’Université de St Andrews

Lundi 11 avril à 18h30

Conf. 20 / L’éducation et la culture

Par Olivier Delouis, chargé de recherche au CNRS, Maison française d’Oxford



Lundi 9 mai à 18h30

Conf. 21 / Les savoirs des Byzantins sur le monde et la vie savante à Byzance

Par Antoine Pietrobelli, maître de conférences HDR à l’université de Reims



Lundi 16 mai à 18h30

Conf. 22 / Byzance dans l’économie européenne (XIe - XVe siècle)

Par Cécile Morrisson, membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres



Lundi 30 mai à 18h30

Conf. 23 / Les derniers siècles de l’Empire byzantin (XIVe - XVe siècles)

Par Raùl Estangüi Gomez, maître de conférences à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne



