Le thème de cette année : « Être représenté, contribuer, faire société »

La conférence « Les populismes : la crise nationale des États-nations » aura lieu le 16 mars 2020 et sera tenue par Philippe Roger, Histoire, EHESS et Bruno Karsenti, Philosophie, EHESS.

Modération : Emily Apter, Littérature française et littérature comparée, New York University

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Une initiative du Conseil scientifique du Campus Condorcet, en partenariat avec la ville d'Aubervilliers

Date

Début : Lundi 16 mars 2020 à 18h30

Fin : Lundi 16 mars 2020 à 20h00

Lieu : CENTRE DE COLLOQUES, CAMPUS CONDORCET - Place du Front Populaire 93322 Aubervilliers

Pour plus d'informations : http://www\.pantheonsorbonne\.fr/evenement/les\-populismes\-la\-crise\-nationale\-des\-etats\-nations