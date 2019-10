[CONFÉRENCE] Régions, frontières, migrations - les mobilités étudiantes en question

Cette journée d’études a pour objectif de faire dialoguer les résultats d’une enquête relative l’impact des crises politique et économique sur les mobilités étudiantes entre la France et la Turquie avec des travaux portant sur les effets des mobilités étudiantes sur les processus de régionalisation et sur des inégalités socio-spatiales dessinées en creux par ces mobilités. La comparaison internationale permet de contextualiser la construction et l’usage de la catégorie d'"étudiant en mobilité" comme instrument de l’action publique (réglementations sur les visas, remise des passeports, statuts de titres de séjour, prestations sociales). Cette journée est internationale par ses thématiques ainsi que par ses intervenants (Belgique, France, Turquie). Elle est également interdisciplinaire, réunissant géographes, sociologues et politistes ; de cette interdisciplinarité sont attendus des apports tant théoriques que méthodologiques sur la façon d’analyser les mobilités étudiantes et la façon d’appréhender leurs relations aux frontières, aux espaces géographiques et aux migrations.

Informations pratiques

DATE

Début : Vendredi 8 novembre 2019 à 09h00

Fin : Vendredi 8 novembre 2019 à 18h30

LIEU

Adresse : Salle 216 - Centre Panthéon (12, place du Panthéon 75005 Paris) et Petit amphithéâtre de l’Institut de Géographie (191 rue Saint-Jacques 75005 Paris)

Crédits visuel © Freepik