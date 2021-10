Exposition au Musée du Louvre - Quelle place pour l’art préhistorique ?

L’art préhistorique européen, celui peint, gravé ou modelé du Paléolithique supérieur, n’a pas trouvé sa place dans les grands musées des Beaux-Arts. En France, le musée du Louvre n’échappe pas à ce constat. La raison ne tient pas même au fait qu’il s’agisse d’oeuvres en grottes, car les objets d’art, pourtant fort nombreux, n’y sont pas davantage présents.

Et elle tient encore moins à quelque mauvaise volonté. La preuve en est que cette difficulté, c’est au coeur du musée du Louvre qu’il devient possible de la formuler. Non, si tel est le cas, si l’art préhistorique ne fait pas partie des collections de tels musées, cela tient essentiellement au fait que cet art est qualifié de préhistorique.

C’est pourquoi questionner l’enjeu de l’absence des objets d’arts préhistoriques dans un musée des Beaux-Arts revient inévitablement à interroger aussi bien la conception que nous nous faisons de l’art que la pertinence même du concept de préhistoire.

C’est afin de tenter de surmonter ces difficultés que préhistoriens, historiens d’art, écrivains et philosophes, confrontés à quelques oeuvres magistrales, se proposent de méditer cette question : quelle place pour l’art préhistorique au musée du Louvre ?

► Plus d'informations