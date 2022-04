Exposition - Black Atlantic Exhibit, du 19 au 21 mai 2022

Dans son ouvrage The Black Atlantic: Modernity and Double Consciousness, publié en 1993, Paul Gilroy soutient que le monde atlantique a été profondément façonné par l'esclavagisme. En effet, entre 1492 et 1820, environ deux tiers des personnes qui ont traversé l'Atlantique vers l'Amérique étaient africaines. Cette migration brutale imposée a joué un rôle clé dans le développement d'une "conscience noire" en Amérique et en Europe. Gilroy affirme que cette conscience noire est ambivalente : elle ne rejette pas la culture blanche, mais s'y engage activement.

L’exposition, portée par les étudiants en master 1 patrimoine et musées de l’université, traitera ainsi d’un sujet qui n'est pas souvent abordé dans les programmes et dans la recherche. À travers trois thèmes, le projet explore le concept de Black Atlantic avec une approche historique, afin de susciter l'intérêt de notre public. Les œuvres d'art présentées dans l’exposition dépeignent la notion de Black Atlantic et ont été sélectionnées dans le but d'inviter le spectateur à explorer les thèmes de l'identité.

L'objectif de ce projet est double. Dans un premier temps, cette exposition aura vocation à créer une exposition éducative, dans laquelle le public va découvrir le Black Atlantic et s’intéresser, à travers l'art, à la complexité de cette question. Enfin, elle veillera à rendre plus facile les interactions avec le public et à encourager leur curiosité.

L’adresse du site internet sera communiquée prochainement sur la page de l'événement pour accéder au contenu de cette exposition virtuelle.