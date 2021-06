[Exposition] Corpo Poroso

​Pour son exposition à la Sorbonne Artgallery, nous proposons de retracer ce parcours, à travers une sélection de sa production sur vingt années de carrière. Les neuf photographies présentées ici ne répondent pas à une logique chronologique, mais cherchent à travers des images iconiques, à réaliser une synthèse des pensées et pratiques immersives de l’artiste. Ce sont des fragments d'une histoire non linéaire, racontée à travers des corps, des roches, et des végétaux, qui dénotent les fractures évidentes de l'époque que nous vivons. D'une certaine manière ce regard rétrospectif, reflète avec acuité la question de l’anthropocène, alors que l'humanité tend à l'épuisement de ses ressources et à l'effondrement de sa présence sur terre. Mais ces photographies, sont aussi le témoignage d’une vision personnelle, et donc subjective du monde, à un moment donné. Parfois agressives, parfois tendres, elles témoignent de l’ambivalence des pulsions, prédatrices ou protectrices, qui nous lient aux vivants.

Du : Lundi 14 juin 2021 at 09:30

Au : Vendredi 10 septembre 2021 at 19:00

Lieu : Sorbonne Art Gallery, 12 place du Panthéon, 75005 Paris

Lien vers le site de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : https://www.pantheonsorbonne.fr/evenements/corpo-poroso