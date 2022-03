Exposition - Infinités plurielles, du 8 au 27 mars 2022

En présence de Jean-François Balaudé, président du Campus Condorcet, le vernissage de l'exposition se tiendra le 8 mars à 11 h 30, dans le forum du Grand équipement documentaire.

Née de sa première série de portraits sonores réalisés en 2010 et développée depuis en partenariat avec le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, cette exposition se compose d’une série de portraits de 145 femmes scientifiques. Chaque photo est accompagnée de leur témoignage et de leur parcours en tant que chercheuses, professeures ou encore ingénieures. L’exposition met ainsi en lumière la place des femmes dans les sciences.

De la chimie à l’astrophysique en passant par les mathématiques, la sociologie, l’informatique, l’économie, le droit, la médecine, la biologie, la philosophie ou l’aéronautique, ces femmes nous font part de leur univers au travers de leur portrait photographique et témoignage.

