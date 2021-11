Exposition - Jane et Louise Wilson, du 6 au 30 novembre 2021

Connues pour leurs installations théâtrales mêlant photographie, vidéo et sculpture autour de thèmes environnementaux, Jane et Louise Wilson propose pour la Sorbonne Artgallery une exposition qui constitue l'aboutissement d'un travail réalisé ces deux dernières années lors de résidences sur l'île Gapado en Corée du Sud et sur l’ile d’Ise au Japon, qu’elles font dialoguer avec une ancienne série réalisée en 2010 à Tchernobyl.

Les sœurs Wilson s’intéressent particulièrement à l’impact de l’homme sur la planète, et notamment à ce qui se passe lorsqu'un lieu, ressenti comme inaccessible, devient objet de désir et de contrôle, pour finalement être abandonné aux forces de la nature et de l'environnement, qui reprennent leurs droits et se régénèrent.

Fascinées par l’inconscient, ces sœurs jumelles créent des images étranges, hallucinatoires et psychédéliques, provoquant des chocs visuels faits de contrastes de matières (minéral/organique) et de milieux (terre/mer, nature/architecture), mêlant la beauté de la nature à l’architecture abandonnée et au chaos de certains sites tristement historiques.

Ce duo d’artistes, qui fut nominé pour le Turner Prize en 1999, a depuis été exposé dans les plus grands musées du monde (Metropolitan Museum, Getty, Tate, etc).

Cette exposition est réalisée avec le soutien de Fluxus.

► Plus d'informations

Localisation :

Centre Panthéon-Sorbonne

Aile Soufflot - Ground Floor

12, Place du Panthéon

75005 Paris