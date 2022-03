Exposition - Rien ne résiste au soleil, du 14 mars au 1er avril 2022

Le travail de Laure Tiberghien s’inscrit dans un courant d’expérimentation que l‘on peut faire remonter au début de l’histoire de la photographie mais il n’a rien à voir cependant avec une quelconque fascination technologique. Ce qui l’intéresse c’est l’alliance de la technique et de l’esthétique et l’incidence que celle-là peut avoir sur celle-ci. Les images de cette artiste captent les transformations du visible dont elle nous donne à comprendre le mouvement et les altérations. Surtout ces « surfaces planes recouvertes de couleurs en un certain ordre assemblées », comme disait le peintre Maurice Denis, dans un texte célèbre, sont l’expression d’une quête obstinée du réel que ce langage plastique essaye de nous restituer sur un autre plan. Mais il s’agit bien d’un « ordre assemblé » car, si l’artiste s’intéresse au hasard, elle ne se laisse pas guider par lui.

Ainsi, chaque pièce est l’objet d’une savante composition où les couleurs sont agencées après avoir été auparavant testées et disposées comme sur une palette pour obtenir les rapports de tons souhaités.

