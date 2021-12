Journée d'étude - 3e rencontre annuelle du centre de droit comparé et internationalisation du droit, 16 décembre 2021

Programme

L’expertise culturelle : genèse du concept et aperçu de son étendue en Europe

Livia Holden, directrice de recherche, CNRS, ISJPS, responsable du projet EURO-EXPERT

Soazick Kerneis, directrice du centre d’histoire et anthropologie du droit, université Paris Nanterre

L’expertise culturelle au Royaume-Uni : une perspective comparative inter-juridictionnelle

John Campbell, professeur émérite en anthropologie de l'Afrique et du droit à la School of Oriental and African Studies, London University

L’expertise culturelle dans les tribunaux et hors des tribunaux : comparaison verticale et horizontale à partir de la Finlande

Noora Arajärvi, post-doctorante dans le cadre du projet EURO-EXPERT

Expertise culturelle et ignorance stratégique : comparaison de la diversité culturelle dans et hors des tribunaux en Pologne

Stanislaw Burdziej, professeur adjoint au département de sociologie de la Nicolaus Copernicus University de Torun en Pologne

La diversité dans la salle d’audience : l’expertise, les experts culturels et les avocats dans les procès pour terrorisme en France

Joshua Bishay, avocat, doctorant à l’ISJPS, assistant de recherche dans le cadre du projet EURO-EXPERT

Comme lors des éditions précédentes, cette rencontre annuelle a pour vocation de nourrir un dialogue entre académiques et praticiens sur les questions liées aux méthodes et enjeux actuels du droit comparé. L’histoire du droit comparé a démontré les avantages et les limites d’une comparaison horizontale que tendent à appréhender les systèmes juridiques de façon isolée. Le thème retenu pour cette 3e rencontre annuelle introduit le concept d’expertise culturelle en tant que nouveau concept socio-juridique qui couvre toute une série d’instruments et que les professionnels du droit ont développé et expérimenté sans pour autant l’avoir théorisé. Cette table ronde présentera aussi une partie des données recueillies par le projet EURO-EXPERT sur l’expertise culturelle en Autriche, en Belgique, à Chypre, au Danemark, en Finlande, en France, en Allemagne, en Grèce, en Indonésie, en Italie, aux Pays-Bas, au Pakistan, en Pologne, au Portugal, en Espagne, en Suède et au Royaume-Uni. Les interventions aborderont les questions suivantes :

Quels sont les instruments conceptuels et pratiques qui pourraient contribuer à combler les lacunes que le comparatisme conventionnel a laissées de côté ?

Quels nouveaux instruments permettraient d’aborder la commensurabilité difficile entre les systèmes de common law et les systèmes de civil law ?

Comment déceler des nouvelles méthodes pour une approche multi-juridictionnelle qui compare les systèmes juridiques non seulement horizontalement mais aussi verticalement ?

Comment développer une comparaison qui inclut une traduction des pratiques du droit qui relèvent non pas seulement de la lettre de la loi mais aussi de la diversité des cultures juridiques et des pratiques liées à la diversité culturelle ?

Informations pratiques

En visioconférence

Sur place

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, centre Lourcine

1 rue de la Glacière, 75013 Paris Bât. 1, 2e étage, salle 13

Journée organisée par Isabelle Fouchard et Kathia Martin-Chenut, responsables du centre de droit comparé et internationalisation du droit