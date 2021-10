Journée d'étude - Semaine internationale de l'accès ouvert, du 15 au 19 novembre 2021

Du 15 au 19 novembre 2021, pour la troisième année consécutive, l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne participe à l’Open Access Week, manifestation internationale destinée à promouvoir les pratiques de la science ouverte.

A cette occasion, les services d’appui à la recherche des bibliothèques proposent un riche programme qui vise à informer l’ensemble de la communauté académique sur les enjeux de la science ouverte et de l’ouverture des publications et données.

En effet, le deuxième plan national pour la science ouverte, dévoilé en juillet dernier, fixe à l’horizon 2030 un objectif de 100% de publications scientifiques en accès ouvert et encourage tous les acteurs de la recherche à s'engager dans des pratiques actives d’ouverture des données.

Ainsi, ce programme s’adresse aux chercheurs, enseignants-chercheurs, doctorants, directeurs d’unités de recherche, personnel d’appui à la recherche, tutelles. Du lundi au vendredi, des comptoirs science ouverte installés sur différents sites (centre Lourcine, centre Sorbonne, Maison des sciences économiques, centre Saint Charles) permettront de s’informer sur le dépôt dans HAL, la création d’identifiants chercheurs, les données de la recherche et les plans de gestion de données. Lors de deux matinées thématiques le 16 et 17 novembre, diverses interventions seront consacrées d’une part à la démarche science ouverte et aux modalités de la publication en accès ouvert, d’autre part à la question des données de la recherche en sciences humaines et sociales et au plan de gestion des données. Enfin lors de la matinée du 18 novembre sera présentée la création et la gestion de collection de laboratoire dans le portail institutionnel HAL Paris 1.

Retrouvez le programme détaillé de l’évènement ainsi que le formulaire d’inscription en ligne pour les trois matinées d’étude.