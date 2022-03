Projection : Film "Peu m'importe si l'histoire nous considère comme des barbares" (2018) de Radu Jude suivie d’une discussion avec le cinéaste, animée par Christa Blümlinger et Ania Szczepanska, le 4 avril 2022

En partenariat avec l’Institut culturel roumain de Paris et l'Ambassade de Roumanie en France, cette projection en présence de Radu Jude s’inscrit dans le cadre d’une série d’évènements en lien avec le travail du cinéaste qui se déroule à la Galerie Colbert et au Centre Pompidou.

Dans Peu m’importe si l’histoire nous considère comme des barbares du cinéaste roumain Radu Jude (Ours d’Argent en 2015 pour Aferim!, Ours d’Or en 2021), les formes théâtrales, muséales et filmiques permettent de questionner la mémoire d’un pogrom en Roumanie, que le roman national a voulu effacer de l’histoire du 20ème siècle. Le cinéaste expérimente ici des formes de reenactment afin de pouvoir engendrer un débat au sein même de l’espace public.

« Radu Jude soulève encore ici un point extrêmement inconfortable du passé roumain. [...] La Roumanie fut, pendant quelques années de la seconde guerre mondiale, une dictature militaire ralliée à l'Allemagne nazie et impliquée dans la Shoah – séquence qui sera largement réécrite et atténuée sous le régime communiste. Radu Jude choisit non pas de reconstituer directement cet épisode ‟barbareˮ, mais de mettre en abyme l'acte même de sa représentation. [...] La vérité qui fâche est ce que la plupart se satisferaient bien d'enterrer, au profit d'un roman national qui flatte la bonne conscience collective » (Mathieu Macheret, dans Le Monde)

Lieu : Auditorium J. Lichtenstein, Galerie Colbert de 16 h à 20 h