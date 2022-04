Séminaire - Autour de l'ouvrage d'Eric Pommier, La démocratie environnementale, le 12 mai 2022

Séminaire organisé et animé par Kathia Martin-Chenut et Emmanuel Picavet.

Le prochain séminaire d'actualité de l'axe RSE-RSO donnera lieu à un échange autour de l'ouvrage d'Éric Pommier :

La démocratie environnementale. Préserver notre part de nature, paru aux PUF le 2 mars 2022.

Résumé de l'ouvrage :

Face aux menaces systémiques, notre époque est de plus en plus consciente de la nécessité de faire droit à un principe de responsabilité à l’égard des générations futures, de la vie et de la Terre. Il ne va toutefois pas de soi qu’un régime politique soit apte à incarner un tel principe éthique. Comment peut-on représenter les intérêts des générations futures puisqu’elles ne sont pas encore nées ? Comment défendre les intérêts des vivants et de la Terre puisqu’ils ne sont pas sujets de droit ? Que penser d’un régime qui prétendrait défendre de tels intérêts au détriment des droits des sujets classiques, à savoir les hommes contemporains ?

Loin de conclure que la nouvelle exigence éthique n’est qu’une utopie irréalisable, Éric Pommier propose dans cet ouvrage les voies d’une réconciliation grâce au concept de démocratie environnementale.

Éric Pommier, professeur de philosophie à l'université pontificale de Santiago du Chili, éminent spécialiste de la philosophie de Hans Jonas, est actuellement chercheur invité à l'ISJPS, accueilli par le centre de philosophie contemporaine de la Sorbonne et par l'axe RSE-RSO. Ses recherches sont au cœur des interrogations actuelles concernant les rapports entre la vie des démocraties, leurs institutions et les grands enjeux de la responsabilité partagée et du développement durable.

Présentation de son ouvrage par l'auteur

Discussion par Rémi Beau, chargé de recherche au CNRS, IEES (Sorbonne Université)

