Séminaire - Esthétique et environnement : des normes aux arts, 31 janvier 2022

Croiser les champs de l'esthétique et de l'écologie n'a rien d’évident. Qu'elle soit perçue par le prisme de modèles artistiques, personnifiée, renvoyée aux processus réflexifs du sujet percevant, la nature est toujours perçue, dans le cadre de l'esthétique, en résonance avec les facultés intellectuelles, sensitives et poïétiques du seul sujet humain : difficile alors de concilier esthétique et préoccupation environnementale. Depuis les années 1970, une branche importante de la pensée contemporaine s'y emploie pourtant, tâchant de dénouer le rapport enchevêtré de l'homme au milieu – dit naturel – qui est aussi le sien. Si les productions de l’esthétique environnementale sont stimulantes et trouvent en France un écho croissant, elles s'opèrent d'abord dans une certaine distance, si ce n'est une défiance, à l'égard des formes artistiques de représentation de la nature et tentent de penser une approche esthétique de l'environnement hors médiation artistique. Pour autant, l'activité artistique ne s'est jamais autant intéressée à l'environnement dit naturel et à la place de l'homme au sein de ce dernier : des installations à l’audio naturalisme, de l’écopoétique au cinéma, force est de constater que la création artistique se sent encore pleinement légitime lorsqu’il s’agit d’aborder ces problèmes, sans en oblitérer les enjeux éthiques et politiques. Pour la deuxième année consécutive, ce séminaire se charge d’explorer les formes contemporaines de l’inquiétude environnementale dans le champ de la création artistique.

Lundi 31 janvier 2022 - Centre Lourcine - Salle 13 - INSCRIPTION À VENIR

Maryse Ouellet (Université de Bonn)

« Par-delà l’imprésentable : médialité du sublime dans l’art contemporain »

Yann Toma (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne - Acte)

« Energie artistique et Capitalocène (de l'Art à l'ère du Néguanthropocène) »