Séminaire - « Infini mathématique », du 20 janvier au 2 juin 2022

Programme

20 janvier

Infinis inégaux au Moyen Âge :

Tony Lévy [SPHERE ; CNRS] : Thâbit ibn Qurra (Baghdad, IXe siècle) et l’infinité numérique

Cecilia Panti [Università di Roma “Tor Vergata”] : “ex infinitis indivisibilibus ad invicem mediatis”: Robert Grosseteste’s unequal infinites in extended continua

3 février

Leibniz :

David Rabouin [SPHERE ; CNRS] : Leibniz’s syncategorematical infinitesimals, again. Part I

Richard Arthur [McMaster University] [Zoom] : Leibniz’s syncategorematical infinitesimals, again. Part II

17 février

Kant/Bolzano :

Vincenzo De Risi [SPHERE ; CNRS] : The Infinite in the Foundations of Geometry from Kant to Gauss

Guillaume Massas [UC Berkeley] : Part-Whole Reasoning and Infinite Sums in Bolzano’s Paradoxes of the Infinite

10 mars

Fondements des mathématiques : Hilbert, Weyl :

Richard Zach [University of Calgary] : Hilbert’s program and infinity

Laura Crosilla [University of Oslo] : Cantor’s Paradise and the Forbidden Fruit

24 mars

Infini/Explication/Pureté :

Andy Arana [Université de Lorraine] : Finitism and purity

Patrick Ryan [UC Berkeley] : Szemerédi’s Theorem: The Role of Impurity and Infinity in Mathematical Explanation

7 avril

Paradoxes de l’infini en probabilités et théorie de la décision :

Davide Rizza [University of East Anglia] : Some discrete thoughts on Bertrand’s paradox

Alan Hájek [Australian National University] : All Values Great and Small

28 avril

Fini et infini dans le néologicisme :

Sean Ebels-Duggan [Northwestern University][Zoom] : Abstraction, Cardinals, and Nuisances

Paolo Mancosu [Chaire Blaise Pascal, Université de Paris I, Panthéon-Sorbonne; UC Berkeley] : The company you keep: infinity, neo-logicism, and abstraction principles

5 mai

Logique mathématique et infini I :

Walter Dean [University of Warwick; Munich Center for Mathematical Philosophy] : Strict finitism and nonstandard models of bounded arithmetic

Mauro Di Nasso [Università di Pisa] : Numerosity of infinite sets, and its relationships with measures

19 mai

Probabilités infinitésimales :

Jean-Michel Salanskis [Université Paris Nanterre] : Familiar and Unfamiliar Infiniteness

Sylvia Wenmackers [KU Leuven] : Infinitesimal probability

2 juin

Logique mathématique et infini II :

Michael Rathjen [University of Leeds] : The higher infinite in Proof Theory

Mirna Dzamonja [IRIF, CNRS-Université de Paris]: Reflecting the infinite into the finite : algorithmic aspects of the study of the infinite

Logistique.

Nous proposons un format hybride (présentiel/à distance). En raison des mesures sanitaires, un maximum de trente personnes peuvent suivre le séminaire sur place. Quiconque intéressé par le séminaire (que ce soit en présence ou à distance) devra s’inscrire en ligne POUR CHAQUE SÉANCE DU SÉMINAIRE au lien suivant : cliquez ici. Ceux qui désiraient suivre les exposés sur place mais ne pourront pas pour cause d’espace recevront un lien Zoom afin de les suivre ; le lien Zoom sera envoyé la veille au soir de chaque séance. Ceux qui pourront se rendre sur place seront informés au moins 24 heures avant l’événement. S’inscrire à chaque séance du séminaire sera entre 120 heures (cinq jours) et 48 heures (deux jours) avant l’événement. Si les mesures sanitaires devaient rendre impossible la tenue sur place de l’événement, il se tiendra entièrement sur Zoom. Merci de noter que la présence physique au séminaire n’est possible que sous présentation du pass sanitaire. Si vous n’en êtes pas possesseur, vous devrez suivre les séances à distance.