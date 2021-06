[Séminaire] Les applications de la méthode phénoménologique

Ce séminaire propose un parcours qui part d’interrogations théoriques sur l’application de la méthode phénoménologique et d’interrogations génératives concernant le soubassement social et politique de grands concepts phénoménologiques (agir, sujet, description) pour se diriger vers l’application de la méthode phénoménologique à des champs non exclusivement phénoménologiques (politiques, artistiques, coloniaux, sociaux). Deux questionnements principaux sont à l’œuvre. Le premier concerne le statut du sujet ; le second, qui s’imbrique dans le premier, a trait au lien entre imagination, corporéité, volonté et action, notamment politique, dans différents types d’expériences.

Lieu : le vendredi 28 mai de 17h30 à 20h

à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, salle D634, galerie Dumas (1, rue Victor Cousin, 75005 Paris)

ou en visioconférence si la situation sanitaire le requiert



Prochaine séance : vendredi 25 juin à 17h30

Phénoménologie sociale

Cristina Vendra

(CEMS, EHESS / Institut de philosophie de l’Académie tchèque des sciences)

Paul Ricœur et Alfred Schütz : pour une phénoménologie sociale de la mémoire collective et du temps commun

Audran Aulanier

(CEMS, EHESS / Institut Convergences migrations)

La cosmo-politique d’Etienne Tassin. Épreuves de la frontières, épreuves pour l’étranger et subjectivation (politique)

