Séminaire - Philosophie et Psychanalyse, « Les psychoses » - 15 janvier 2022

Lorsque les philosophes se penchent sur la folie c’est souvent pour en faire une image inversée de notre normalité qui permettrait d’en révéler, ou subvertir, les soubassements. Quitter le terme singulier et supposément immuable de « folie » pour celui pluriel et historiquement déterminé de « psychoses » suppose, au contraire, de se confronter à un phénomène clinique et hétérogène, qui résiste aux usages philosophiques que l’on pourrait être tenté d’en faire. De la schizophrénie à la paranoïa, en passant par les troubles bipolaires, les psychoses présentent des visages multiples dont l’unité ne saurait aller de soi. On pourra certes toujours soutenir que cette diversité de formes est la manifestation d’un noyau dur que la psychiatrie aurait pour tâche d’élucider. Ce serait toutefois occulter les évolutions radicales de ce même terme de « psychose » qui, de la psychiatrie à la psychanalyse, jusqu’à sa mise en cause aujourd’hui par les associations d’usagers, a endossé des rôles cliniques, institutionnels et thérapeutiques profondément différents. C’est cette tension, entre l’édification d’un concept monolithique et éternel de folie par la philosophie, et sa dissolution par l’observation empirique d’une réalité plurielle et historique des psychoses, que nous tenterons d’explorer cette année à travers un dialogue entre historiens, anthropologues, psychiatres, psychanalystes et philosophes.

Samedi 15 janvier – 10h30-12h30 – salle Lalande

Magali Molinié (Université Paris 8/Cornell University) : « Frayeur ou angoisse, qu’est-ce que cela change ? »

Lieu :

Sorbonne, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

UFR de philosophie, 17 rue de la Sorbonne, Paris 5e

Escalier C, 1er étage, droite, salle Lalande (sauf mention contraire)

Le pass sanitaire est requis pour participer à cet événement