[Séminaire] Race et culture : questionnements philosophiques

La question des minorités raciales et culturelles - de leur conceptualisation théorique et de leur traitement normatif et politique - a soudain pris une actualité et une présence publique particulièrement saillantes avec les mouvements de protestation nés à la suite des violences policières ayant conduit à la mort de Georges Floyd aux Etats-Unis. En France, après les travaux pionniers de Frantz Fanon, Colette Guillaumin ou Albert Memmi, depuis plus de 20 ans des chercheurs et chercheuses produisent de la connaissance et des outils pour questionner les injustices et les inégalités qui continuent d’affecter ces minorités. Une importante partie de ces outils a été construite en réfléchissant à la position toute particulière de la France et du monde intellectuel francophone par rapport aux champs des Racial studies, Black studies,Cultural studies, Postcolonial studies ou encore des théories du multiculturalisme massivement développées dans le monde anglophone. Les travaux français inspirés par ces approches critiques ont été particulièrement féconds dans de nombreux domaines en sciences humaines et sociales –sociologie, science politique, droit, démographie, histoire, littérature comparée... – mais ils restent comparativement peu développés et moins visibles en philosophie. L’enjeu du séminaire est d’offrir un lieu de réflexion pour rassembler, montrer et soutenir la dimension spécifiquement philosophique de la recherche sur la « question raciale et culturelle ». Cela s’entend de deux manières : d’une part, il est important que des approches philosophiques distinctes, qui ont parfois tendance à s’ignorer – histoire de la philosophie, philosophie normative, théorie critique, phénoménologie, épistémologie, ontologie sociale, esthétique... - partagent leurs apports propres sur l’objet qui sera au centre de nos réflexions communes. D’autre part, la réflexion philosophique se fera dans un dialogue serré et rigoureux avec les autres disciplines concernées : droit, économie, histoire et histoire de l’art, science politique, sociologie, anthropologie, langue et littérature, mais aussi biologie, génétique, sciences médicales, sciences de l’environnement, etc.

Programme

Vendredi 12 février Introduction. Enjeux et objectifs du séminaire présentés par Magali Bessone, Sophie Guérard de Latour et Jamila Mascat

Vendredi 5 mars Salim Abdelmadjid (Université Toulouse-Jean Jaurès-CRHI) et Delphine Abadie (Université Cheikh Anta Diop, Dakar) comme répondante : « L'Afrique et la dialectique : lire V. Y. Mudimbe en vue d’un concept d'Afrique »

Vendredi 2 avril Hourya Bentouhami (ESPE-Université Toulouse-Jean Jaurès- ERRAPHIS) : « Le marronnage: une contre-politique de la reconnaissance »

Vendredi 28 mai Claude-Olivier Doron (Université de Paris - Paris 7) : « Race et libéralisme au début du XIXe siècle »

Vendredi 2 juillet Achille Mbembé (Université du Witwatersrand) : « La communauté terrestre. Réflexions sur l’ultime utopie »

Du : Vendredi 12 février 2021at 16:00

Au : Vendredi 2 juillet 2021 at 18:00

Lieu : en ligne

Lien vers le site de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : https://www.pantheonsorbonne.fr/evenements/race-et-culture-questionnements-philosophiques-0