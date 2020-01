[SPECTACLE] De l'arrestation à la barre : lecture-concert sur le thème du procès

Pour sa première participation à la Nuit de la lecture, la bibliothèque interuniversitaire Cujas s'associe à la Compagnie 44 et propose une performance sur le thème du procès. À la croisée de la lecture et du concert, ce spectacle invitera les spectateur à entrer dans les rouages de la machine judiciaire. De Balzac au procès de Nuremberg, de Platon à la psychanalyse en passant par Barbara et la chambre criminelle, ce sont pas moins de 20 textes qui seront donnés à entendre, chacun mettant en scène la justice en action.

► Inscription par email à l'adresse cujasevenements@univ-paris1.fr, ou sur place le soir même dans la limite des places disponibles.

Cet évenement est organisé dans le cadre de l'Année des Bibliothèques, avec Lény Guissart, comédien, et Nicolas Mathieu, pianiste.



Date

Début : Samedi 18 janvier 2020 à 19h00

Fin : Samedi 18 janvier 2020 à 20h00

Lieu : Bibliothèque Cujas, 2 rue Cujas, 75005 Paris

Pour plus d'informations : http://www\.pantheonsorbonne\.fr/evenement/de\-larrestation\-la\-barre\-lecture\-concert\-sur\-le\-theme\-du\-proces